publié le 24/01/2018 à 17:45

Pour cette soirée du 24 janvier, on signale d'abord la fin de Souviens-toi sur M6. Et bravo, car cette fin est une vraie fin, la petite fille ayant assisté au meurtre de sa famille va enfin retrouver la mémoire.



Qui a tué ses parents ? Vous le saurez ce soir, vous ne perdez rien pour attendre. Mais on note aussi en face sur TF1 la saison 4 de Blacklist ,avec toujours le criminel repenti Reddington en monstre qui aide la profileuse Elisabeth à traquer des monstres. On en saura plus sur leur relation et là, on a failli attendre.



Mais, l'événement du jour c'est le téléfilm Je voulais juste rentrer chez moi sur France 2. Il y est question de l'affaire Patrick Dills, accusé en 1986 d'avoir tué 2 garçonnets. Hypnotisé par le flic Varlet qui lui dicte ses réponses, il avoue tout. Et il faudra la découverte de la présence dans la région du tueur Francis Heaulme pour que le procès soit rouvert en 2001.

En 2002, Patrick Dils raconte son calvaire dans un livre paru chez Michel Lafon. Yves Rénier en a fait un excellent téléfilm, fort et sobre, il rend hommage à la mère de Patrick Dils, qui a lutté durant 15 ans. Il a aimé le résultat et a beaucoup pleuré en voyant la fin.

Il voulait effectivement que soient montrés les viols qu'il a subis en prison, mais confirme qu'il voulait qu'on parle moins de lui et plus de sa mère. "Si j'ai accepté, c’était surtout parce qu'il [Yves Rénier] voulait mettre la lumière sur les combats de ma maman. Sans cette combativité hors norme, je ne serais pas là", explique-t-il à RTL.