publié le 15/08/2017 à 18:35

Envolez-vous à Rio dans la soirée du 15 août sans bouger de votre canapé. France 2 diffuse Soir de fête à Rio présenté par Stéphane Bern. On croisera aussi Cristiana Reali (née au Brésil et qui n'avait jamais vu le carnaval de Rio), Bernard Lavilliers, le plus brésilien des Français, le comique Jeanfi Janssen et Edouard Baer. Ne soyez pas surpris par le ton de cette émission truffée de gags et happenings d'Edouard Baer.



Comme lorsqu'il nous présente la danseuse Maryam Kaba Française d’origine ivoirienne, qui s’est retrouvée, en première ligne de l’ouverture du Carnaval de Rio pour représenter son école de Samba Vila Isabel, c'est vraiment rare qu'un non-brésilien ait cet honneur et cette place.

Et pendant cette émission on assistera a un autre grand moment puisque Stéphane Bern a eu le droit de défiler sur un char dans le Sambódromo, l'avenue entourée de gradins où se déroule le défilé des meilleures écoles de samba lors du carnaval de Rio.

Sur 6ter, foncez aussi sur Les Enfants loups, Ame et Yuki, idéal pour les enfants. Cr beau film d'animation est signé Mamoru Hosada, ce réalisateur japonais est l'autre roi de l'animation du pays du soleil levant, jusqu'ici dominée par Myasaki. Les Enfants loups, Ame et Yuki, raconte l'histoire d'une mère obligée d'aller se cacher avec ses deux enfants à la campagne, parce qu'elles ne sont pas comme les autres : ce sont des loups-garous... Rendez-vous à 21 heures.