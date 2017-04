publié le 06/04/2017 à 18:09

Les amateurs d'intrigue policière auront rendez-vous sur TF1 ce jeudi 6 avril pour découvrir un nouvel épisode de Section de recherches. Cette fois-ci, l'équipe de Martin Bernier devra enquêter sur le meurtre d'une jeune femme et de sa fille de cinq ans, déguisé en suicide. Ils devront reconstruire le puzzle de la vie de la jeune femme en fuite depuis plusieurs années.



France 2 propose ce soir une soirée dédiée à la politique avec son programme L'Émission politique. L'invité de ce jeudi 6 avril est Emmanuel Macron, fondateur d'En Marche ! et plus jeune candidat à l'élection présidentielle. L'ancien ministre répondra aux questions de David Pujadas et participera à un débat avec deux citoyens.

Pour les curieux, Canal + diffuse ce soir le premier épisode de la série This Is Us. Phénomène aux États-Unis et encensée par la critique, elle s'intéresse à la vie de quatre personnes nées le même jour et qui fêtent leur 36 ans. À savourer !