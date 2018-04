publié le 05/04/2018 à 20:19

Pour cette soirée du jeudi 5 avril, les téléspectateurs retrouveront de nombreux programmes, riches et variés. On retient notamment la suite de la saison 12 de Section de recherches sur TF1. La fiction policière française emmenée par Xavier Deluc continue toujours autant de séduire les éternels habitués et fans d'enquêtes.



Dans l'un des épisodes de ce soir, les équipes de Bernier vont mener l'investigation sur la mort d'un ex-religieux au passé trouble. Une enquête qui va les mener jusqu'à des affaires de pédophilie remontant à plusieurs années. Suspense, tension et rebondissements animeront cette soirée d'enquête.



Du côté de France 3, la soirée est placée sous le signe de l'Histoire avec Martin Luther King. 50 ans après la disparition de cette figure historique, la chaîne publique diffuse Selma. Le long-métrage retrace l'histoire de la marche de Selma à Montgomery qui a marqué l'Amérique dans les années 60. Incarné par l'acteur David Oleyowo, le célèbre pasteur souhaite veut faire entendre la voix des afro-américains pour réclamer le droit de vote.