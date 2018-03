Programme TV : ce soir, "Section de recherches" et "Envoyé Spécial"

publié le 08/03/2018 à 18:30

Du côté des programmes de ce jeudi 8 mars, on retrouve Section de recherches sur TF1. Un feuilleton que la critique ignore mais que le public adore. Pourquoi regarder cette fiction racontant depuis 12 saisons les enquêtes criminelles d'une unité de gendarmerie ?



Tout d'abord parce qu'elle bénéficie d'ateliers d'écriture à l'américaine et c'est rarissime en France. Puis chaque épisode coûtant 1 million d'euros passe entre plusieurs mains avant d'être validé. Enfin parce que Harlan Coben apprécie, tout comme les français aussi. Cette série est un succès d'audience depuis sa création en 2006 : près de 7 millions de téléspectateurs et jusqu'à 8 millions avec le replay.

Une fiction à l'image de McGyver qui a survécu à tout, comme le départ de nombreux comédiens et le changement de lieu (de Bordeaux à Nice). Seul Xavier Deluc est encore là, présent depuis le début de la série.

Mais on en reste là pour vous signaler une pépite. Sur France 2, dans le numéro inédit d'Envoyé Spécial est diffusé le portrait de Didier Bille, un DRH qui se vante d'avoir viré près de 1000 personnes en 22 ans au service de multinationales. Il est aujourd'hui passé de l'autre côté.