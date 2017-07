publié le 13/07/2017 à 17:23

Ce jeudi 13 juillet, Stéphane Bern consacre son émission Secrets d'Histoire à Michel-Ange dès 21 heures. Cette évocation de l'artiste le plus torturé et sans doute le plus exceptionnel qui ait jamais existé, mondialement reconnu de son vivant et qui ne fut pourtant jamais heureux.



Il a 25 ans quand il sculpte l'exceptionnelle Piéta de Rome, où la chair de Pierre du Christ semble vivante, 26 quand il crée le formidable David de quatre mètres de haut, dans un seul bloc, légèrement déhanché, 33 quand il commence la chapelle Sixtine, contorsionné 8 heures par jour sur son échafaudage durant 4 ans.

Et dès l'enfance, il dessine partout : la famille qui a racheté la maison de la nounou de l'artiste a ainsi eu la surprise de trouver un dessin de Michel-Ange sur le mur de la cuisine. Côté cœur, cet ultra croyant n'aime que deux fois, une veuve d'un amour platonique, un jeune assistant d'un amour fiévreux, à qui il envoie plusieurs dessins chargés d’érotisme.

De la fiction et de l'aventure

Pour ceux qui préfèrent la fiction, Arte commence la diffusion de la saison 3 de The Killing dès 20h55.

On retrouve la détective obsessionnelle Sarah Lund dans cette fiction culte à l'existence chaotique, deux fois supprimée, après les saisons 2 et 3, et deux fois finalement relancée.



En France, c'est Paris Première et M6 qui ont diffusé les saisons 1 et 2, la 3 étant ce jeudi 13 juillet sur Arte. Notre enquêtrice, qui ne lâche jamais rien, est bien décidée à lâcher prise en occupant un poste plus calme. Pas de chance, un corps est découvert sur le port en pleine campagne électorale, et sa décision va faire des vagues, la preuve sur Arte.



Et si vous aimez les curiosités, il y a sur France 5, dès 20h55 J'irai dormir chez vous : le journaliste marche, filme, compte sur l'habitant pour le nourrir et le loger, cette fois-ci près d'Amsterdam.