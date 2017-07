publié le 06/07/2017 à 18:11

Secrets d'Histoire revient jeudi 6 juillet sur France 2 et évoque l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Non, pas l'épouse de Louis XIV, non, la reine d'Autriche, de Bohême et de Hongrie.



Une femme presque sacrée, en Autriche en tout cas : femme incroyablement intelligente, stratège et psychologue hors pair, elle s'offrit le luxe d'aimer éperdument l'homme que la politique l'avait contrainte d'épouser, et elle lui donna 16 enfants qu'elle éleva en grande partie elle-même, s'offrant le luxe de les aimer, des enfants qu'elle plaça en grande partie (notamment les filles) sur tous les trônes d'Europe.

C'est d'ailleurs dans cette famille unie des Habsbourg que le petit Mozart, 6 ans, déboula en 1762. L'une des filles de Marie-Thérèse, c'est Marie-Antoinette, à qui elle écrivit des lettres furieuses pour lui reprocher ses dépenses, ses frivolités, son inconséquence et bientôt, sa paresse dans la fabrication d'un héritier.

Des changements dans cette nouvelle émission

Ce Secrets d'Histoire est incroyablement lumineux, esthétiquement magnifique, notamment dans les châteaux de la famille Habsbourg; on a ici renoncé aux extraits de films au profit de comédiens qui apparaissent en illustration et en filigrane sans parler, c'est du coup beaucoup plus fluide il faut bien le dire.



Quant aux palais de la famille Habsbourg, ils sont d'une incroyable beauté, comme l'explique Stéphane Bern : "on raconte d'autant mieux une histoire qu'on est dans les lieux où elle s'est déroulée. Les lieux sont très importants pour faire rêver d'une part et pour mettre en scène les gens. Il faut que sur le fond on soit irréprochable, et sur la forme on s'interdit pas d'être divertissant"

"Code Promo" est un programme totalement révolutionnaire. Xavier Couture Partager la citation





Désormais, Secrets d'Histoires est le jeudi, et non plus le mardi. Xavier Couture, le directeur général en charge des programmes, revient sur ce changement et sur l'avenir de l'animateur qui gagne une case d'humour le dimanche : "L'émission qu'il nous propose, Code Promo le dimanche, est un programme totalement révolutionnaire, drôle, c'est un moyen de consacrer nos dimanches à une télévision familiale qui retrouve les accents qu'elle avait un peu perdus, joyeux, de partage, d'amusement et de plaisir."

Sur TF1, "Moi, moche et méchant"

Il s'agira d'une émission où il faudra aider une vedette à faire sa promotion. Là, on vient de faire la sienne...Et notez sur France 5 une émission intéressante, J'irai dormir chez vous, avec Antoine de Maximy, qui rencontrera le peuple Maasaï de Tanzanie ainsi que leurs us et coutumes.



Ceux qui préfèrent les dessins animés ne seront pas déçus car TF1 propose de (re)découvrir le premier volet drôle et inventif de Moi, moche et méchant. On y retrouve Gru, un être ignoble, et son armée de Minions, qui cherche à redevenir le méchant numéro 1 en s'emparant de la lune. Mais pour mener son plan à bien, il aura besoin de l'aide de trois orphelines qui vont changer son destin de super-vilain.

Qui a peur du grand méchant Gru ? #MoiMocheEtMéchant dès 21h ! pic.twitter.com/sDuShhs1zx — TF1 (@TF1) July 6, 2017