publié le 10/08/2017 à 19:30

Dès 20h55, France 2 nous plonge dans la France de 1715 et la régence de Philippe d'Orléans dans Secrets d'Histoire. C'est lui qui à la mort de Louis XIV dirige le royaume de France jusqu'à ce que le tout jeune et fragile Louis XV soit assez grand pour régner. Philippe d'Orléans a une réputation assez sulfureuse : libertin, bâfreur intriguant et un peu alcoolique, voilà pour le portrait populaire et en partie vrai.



Mais il faut aussi dire de lui qu'il a conduit avec brio les affaires du pays. Fin diplomate, vrai chef de guerre, financier hors pair mais ce qui est génial dans cette émission c'est qu'à côté de la grande Histoire, il y a la petite histoire. On nous explique par exemple que sous la régence de Philippe d'Orléans, s'en était terminé des grands repas en public car quand il est chez lui dans le Palais Royal, à deux pas du Louvre, il organise des petits soupers. La fourchette, le couteau et l'assiette pour chacun au repas, c'est un peu grâce à lui.

Au fond nous sommes encore aujourd'hui les héritiers de cette tradition : qui dit repas de fête dit champagne et bien grâce encore une fois à Philippe d'Orléans. Et c'est sous sa régence qu'on trouve les origines de cette cuisine française raffinée qui fait notre réputation.

Des voyages en terres inconnues

France 5 nous embarque à 20h50 avec Philippe Gougler dans Des trains pas comme les autres entre Saint-Pétersbourg et Moscou en Russie, à bord du Sapsan, un TGV qui offre des prestations de qualité.



Si vous êtes un peu rêveur, pas hermétique aux réflexions intérieures, M6 diffuse le film quatre fois oscarisé de Ang Lee L’odyssée de Pi, l'histoire d'un indien qui, après un naufrage, se retrouve coincé sur un canot de sauvetage en compagnie d’un tigre.