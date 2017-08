publié le 03/08/2017 à 18:48

Ce jeudi 3 août, c'est la soirée des rediffusions, et il y en a pour tous les goûts. Sur France 2, les fidèles pourront retrouver une rediffusion du Secrets d'Histoire de Stéphane Bern consacré à Alienor d'Auitaine. Alienor une vraie rebelle du Moyen-Âge, mariée au roi Louis VII. Cette femme à poigne va aussi provoquer quelques bouleversements vestimentaires en France, mais aussi culinaires quand elle reviendra des croisades ratées de son mari au Moyen-Orient, du coté de Damas. C'est à 20h55 sur France 2.



Sur TF1, les téléspectateurs pourront retrouver du cinéma fantastique avec La Colère des Titans, la très mauvaise suite du Choc des Titans, chez les dieux de l'Olympe. De son côté, M6 profite de la sortie au cinéma de Cars 3 pour diffuser les deux premiers volets des aventures de Flash McQueen, une voiture qui rêve de remporter le Saint Graal, la Piston Cup. En chemin, il tombe de son camion et se retrouve perdu dans le désert à Radiator Springs, qui lui permettra de rencontrer son futur mentor.

Un téléfilm sur France 3

Pour les adeptes de téléfilms, rendez-vous sur France 3 à 22h40 : la chaîne rediffuse une très jolie comédie qui date de 2014, avec Line Renaud : La voyante. On suit l'histoire de la présidente du syndicat des thérapies paranormales qui se bat pour que le travail des voyants soit reconnu comme une vraie médecine.

La série "Empire", saison 3 sur W9

La série Empire conclut sa saison 3 ce jeudi 3 août sur W9, à 21 heures. On suit l'histoire de Lucious Lyon, ancienne star de hip-hop. Il est devenu l'un des plus riches producteurs américains avec son label Empire Records jusqu'au jour où les médecins lui annoncent qu'il est atteint d'une maladie incurable. Le voilà contraint de désigner son héritier parmi ses trois fils.



Mariah Carey y joue d'ailleurs le rôle d'une diva prénommée Kitty. Cette série cartonne aux États-Unis : près de 20 millions d'Américains la suivent, et si elle cartonne moins en France, elle mérite qu'on y jette un coup d’œil.