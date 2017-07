publié le 20/07/2017 à 19:08

Voyage dans le temps prévu dans la soirée du 20 juillet sur France 2. Stéphane Bern présente un Secrets d'histoire dédié sultan Moulay Ismaïl, roi du Maroc qui a régné durant plus d'un demi-siècle, de 1672 à 1727, et a bien connu Louis XIV puisque le Roi Soleil est mort, lui en 1715.



Le souverain marocain est aussi brillant que le nôtre, mais plus cruel : quand on dit que certains vont perdre la tête pour lui, c'est au sens propre. De Fès à Meknès, Stéphane Bern vous entraîne sur les traces de ce souverain qui a tenu tête aux plus grandes monarchies européennes.

Dès 21 heures, La Famille à remonter le temps, sur M6, propose à une famille de remonter le temps pour vivre comme on vivait autrefois. Cette famille avait déjà vécu en 2016 les années 80 dans une maison et des vêtements années 80. Ce soir, on recule encore avec les années 70, ces années ou les vêtements, le papier peint, les moquettes qui devaient respecter 2 mots d'ordre : de la couleur, et des motifs psychédéliques. De quoi faire crever un caméléon.



On termine avec Des trains pas comme les autres sur France 5. Un documentaire de Java à Sumatra en compagnie de Philippe, le globe-trotteur qui part à la rencontre des populations de cet État d'Asie du Sud-Est. Dépaysement assuré.