publié le 16/03/2017 à 18:24

Le jeudi est un soir de fictions, avec Section de recherches sur TF1 mais aussi Scorpion sur M6. C'est l'histoire vraie d'un groupe de surdoués mettant ses compétences au service de la sécurité intérieurs américaine, ceux qu'on appelle quand tout a été tenté en vain. Ce jeudi 16 mars il y a aussi un épisode d’Envoyé Spécial sur France 2, présenté par Élise Lucet. Cela fait bientôt un an qu'elle a remplacé à la présentation Françoise Joly et Ghislaine Chenu, pour des audiences restées grosso modo identiques.



La première enquête est sur la Dépakine, ce médicament efficace contre l'épilepsie mais qui provoque des anomalies sur les fœtus. Envoyé Spécial prouve que le laboratoire savait dès les années 70 mais a laissé faire, refusant aujourd'hui de rembourser les familles. C'est un scandale sanitaire. La deuxième enquête, plus politique, est sur les hommes de l'ombre du Front National et la troisième sur les ballerines de Kibera, un des plus grands bidonvilles du monde.