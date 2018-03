Programme TV : ce soir, "Scorpion", "Happy Valley" et "Monstre sacré"

publié le 15/03/2018 à 18:00

Place aux séries étrangères à la télévision ce jeudi 15 mars. Les téléspectateurs pourront retrouver la saison 4 de Scorpion, diffusée sur M6. Cette série s'inspire de la vraie vie de Walter O'Brien, qui à l'âge de 14 ans et avec 197 de QI, perçait les secrets du Pentagone. Quelques années plus tard, il créait une équipe de surdoués travaillant avec le FBI pour éviter de drôles de drames. Avec une saison de 16 épisodes, ce scorpion ne manque pas de piquant.





France 3 diffuse la série Happy Valley à 21 heures. Une fiction qui mérite mal son nom, puisqu'elle suit les habitants d'une petite ville du nord de l'Angleterre minée par la drogue, le chômage et la misère. Leur route croise souvent celle de l'héroïne, une policière forte souvent à terre mais jamais atterrée.

Également sur Arte, on retrouve les quatre volets de Monstre sacré. C'est l'histoire d'une idole de l'humour devenant un sacré monstre, après son arrestation pour agressions sexuelles. Diffusé un an avant l'affaire Weinstein, cette série est surtout inspirée des affaires Bill Cosby et Jimmy Savilles.