Programme TV : ce soir, "Scorpion" et "Envoyé Spécial"

publié le 19/04/2018 à 18:06

Pour cette soirée jeudi 19 avril, polars et séries dominent leur petit écran avec notamment Section de recherches sur TF1 et Scorpion sur M6. Mais les habitués retrouveront aussi un numéro inédit d'Envoyé Spécial sur France 2.





L'émission présentée par Élise Lucet propose une nouvelle enquête qui prouve que la réalité dépasse la fiction. Il s'agit d'un sujet sur Daphné Caruana Galizia, journaliste maltaise assassinée il y a 6 mois dans un attentat à la voiture piégée. 45 journalistes de 18 pays ont décidé de poursuivre les meurtriers mais également ses enquêtes, notamment celle concernant la vente de passeports.

Grâce à cette pratique légal sur l'île de Malte, on peut devenir citoyen maltais pour 1 million d'euros, acquérir ainsi la citoyenneté européenne et circuler sans visa dans 168 pays. Gestionnaires de fortune, avocats ou hommes d'affaires se retrouvent dans des salons du passeport, comme par exemple à Dubaï. En quatre ans, la vente de passeports a rapporté plus de 700 millions d'euros à l'État maltais.