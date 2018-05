Programme TV : ce soir, "Safe" et "The Island : Célébrités"

publié le 15/05/2018 à 18:02

La soirée du mardi 11 mai est placée sous le signe de la nouveauté. Pour les fans de thriller, on signale la série Safe sur C8. On y retrouve l'actrice Audrey Fleurot et la star américaine Michael C. Hall, le tueur de tueurs aperçu dans Dexter. Une fiction signée Harlan Coben et c'est mortel.



Autre nouveauté à la télévision pour les fans d'aventures, The Island : Célébrités. Un jeu d'aventure alliant The Wild et À l'état sauvage, avec des individus obligés de s'entraider sur une île vierge du Panama, sans eau ni nourriture.

À l'inverse de Koh-Lanta, ce divertissement est basé sur l'union d'un groupe. On y retrouve l'ex-Miss France Camille Cerf, des champions olympiques comme le danseur sur glace Gwendal Peizerat, la basketteuse Émilie Gomis, le nageur Amaury Leveaux et le rugbyman Christian Califano. Mais aussi le chanteur Olivier Dion et le chorégraphe Brahim Zaibat ou encore le rappeur Stomy Bugsy et la chanteuse Lââm.