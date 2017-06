publié le 09/06/2017 à 17:34

Programme chargé à la télévision ce week-end. Vendredi 9 juin, une nouvelle série débarque sur M6. Il s'agit d'un polar, né aux États-Unis, diffusé sur la chaîne FOX. La série policière s'appelle Rosewood, parce que le héros est Beaumont Rosewood, un brillant pathologiste possédant un laboratoire du quatrième millénaire, infiniment moderne. Rosewood a une autre particularité que ce labo, il est très malade du cœur, et le cœur justement, ça le fascine.



Et du cœur, il n'en manque pas, même s'il agace la policière avec qui il collabore, entre deux consultations au commissariat. Si on n'en est pas non plus gaga, la série est correcte. Dedans, Morris Chestnut et Jaina Lee Ortiz interprètent les deux protagonistes principaux. Rosewood est diffusée à partir de 21 heures pour deux épisodes inédits en France.

Samedi, la finale de "The Voice"

Samedi 10 juin, c'est la grande finale de The Voice sur TF1, avec des invités prestigieux (Shakira, Calogero, Nolwenn et Soprano) et quatre finalistes, un par coach : Vincent avec Mika, Lisandro avec M. Pokora, Lucy avec Florent Pagny et Nicola concourra pour Zazie.

Si vous voulez un bilan de saison, il n'est pas mauvais, même s'il a déjà été meilleur. Les ponts de mai et la chaleur lui ont volé plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs, mais le programme reste une valeur sûre. Sur la bonne voix !

Dimanche, "Les Bronzés" affrontent les législatives

La journée du dimanche 11 juin est marquée par le premier tour des élections législatives. Face aux soirées spéciales organisées sur France 2 et France 3, face au délicieux film Charade sur Arte et à Peur sur la ville sur C8, on note un monument sur TF1, Les Bronzés.