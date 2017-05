publié le 30/05/2017 à 19:26

Mardi 30 mai, France 2 propose de revenir sur trois épisodes de Rendez-vous en terre inconnue avec les stars qui ont vécu ces périples, dans Retour en terre inconnue. Zabou Breitman, François-Xavier Demaison et Mélissa Theuriau revivront en plateau leurs différentes expériences à l'autre-bout du monde. L'émission diffusée sur la chaîne publique prendra également des nouvelles des populations rencontrées et montrera leurs réactions suite à la venue des trois célébrités.



Côté série, les fans de Murtaugh et Riggs pourront se tourner vers TF1. Depuis son lancement, L'Arme Fatale fait un véritable carton d'audience : les fidèles du programme seront ravis de retrouver ce mardi 30 mai des épisodes inédits de leur feuilleton préféré. En début de soirée, on retrouvera les deux policiers qui enquêtent sur le meurtre d'un Texas Ranger, assassiné alors qu'il escortait un prisonnier.

Le duo comprend alors qu'une taupe surveille probablement l'administration judiciaire. Un deuxième épisode montrera les deux personnages travailler sur la disparition d'une voiture contenant de la drogue. Mais au cours de l'investigation, Roger Murtaugh souffre de douleurs étranges dans la poitrine...

Un documentaire sur Lady Di sur M6

M6 mise de son côté sur les révélations chocs. La chaîne diffuse un documentaire, Mort de Diana : l'incroyable révélation qui remet en doute les résultats de l'enquête sur la mort de la princesse Diana, décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture qui a ému le Royaume-Uni. De nouveaux éléments troublants seront dévoilés au cours de ce programme, et vont pointer de nouveaux responsables.