Ce vendredi 11 août, Arte propose à 22h35 une soirée Beatles avec un petit bijou à voir absolument. En 1964, Richard Lester, qui est alors un réalisateur peu connu, rencontre un groupe de jeunes, les Beatles. Il ne les connait pas, n'a jamais écouté leur musique mais accepte de les suivre sur plusieurs concerts.



De cette rencontre va naître un film baptisé Quatre garçons dans le vent. John Lennon, Ringo Starr et George Harrison rejoignent leur ami Paul McCartney et son grand père dans un train. Tous doivent se rendre à Londres pour participer à une émission de télé, avant que le grand-père un peu barré ne disparaisse.

Ce film totalement absurde est ponctué de chansons et voit les Beatles jouer, s'amuser comme des enfants, avec un petit air des Monty Python. Ce film de Richard Lester est ponctué de chansons dont A Hard Day's Night, titre original du film. Celui-ci est né d'une erreur de langage de Ringo Starr qui, après une journée en studio, sort et dit "oh c'était une dure journée de travail avant de se rendre compte qu'il faisait nuit. Il ajoute alors "nuit", ça deviendra A Hard Day's Night. Ce film est, dit-on, à l'origine des vidéos clip.



Juste après ce film, à minuit, Arte diffuse l'incroyable histoire de l'album Sgt.Pepper. On est en 1967, les Beatles arrêtent la scène et vont s'enfermer 5 mois en studio et innover comme jamais.

Sur C8, "Ma Vie en Super 8"

Pour patienter, l'autre coup de cœur de la soirée, c'est la série de documentaires de Laurent Boyer, Ma vie en Super 8. C8 rediffuse le portrait de Laurent Gerra à 20h50. L'humoriste confiait à la première diffusion en septembre dernier qu'il avait hésité avant de dire oui à Laurent Boyer : "il a réussi à ressortir des documents, comme ma première apparition chez Jacques Martin, je pensais ne jamais la revoir, c'était très émouvant."

Dimanche 13 août, "16 ans ou presque" sur TF1

Dimanche 13 août, il faut réserver sa soirée pour TF1, qui diffuse pour la première fois 16 ans ou presque avec Laurent Lafitte en avocat-philosophe victime d'une étrange maladie : la LTCD ou crise de puberté.