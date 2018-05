publié le 01/05/2018 à 18:10

Ce mardi 1er mai, France 2 propose une soirée spéciale "Présidentielle 2017" avec un documentaire baptiste "Histoires secrètes". "Histoires secrètes", c'est la formule consacrée pour appâter.



Ce programme est plus intéressant que secret mais on salue l'équipe de Laurent Delahousse qui propose là une excellente synthèse commençant, en fait, 7 mois avant l'élection. Un bon compte-à-rebours un bon compte qui fait les bons ennemis, avec par exemple Benoît Hamon qui raconte sa stupéfaction en voyant François Hollande le lâcher ostensiblement en ne prenant pas son nom avant d'entrer dans l'isoloir...

Côté confidences, on note que Nicolas Sarkozy ne répond jamais au téléphone quand il est au Parc des Princes, la candidature d'Emmanuel Macron vue par François Bayrou, l'autocritique de Marine Le Pen ou encore l'ironie fascinée de Jean-Christophe Cambadélis et Jean-Luc Mélenchon face à un président-élu en marche vers la pyramide du Louvre...

> Mardi 20h55 Presidentielle 2017 : histoires secrètes : bande-annonce Durée : 00:45 |

Antoine de Caunes en Auvergne-Rhône-Alpes

Face à une rediffusion de Capitaine Marleau sur France 3 et au péplum Exodus, de Ridley Scott sur M6, Canal + proposera un reportage d'Antoine de Caunes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'émission s'appelle La Gaule d'Antoine. L'animateur part à la découverte des Français, tous les Français : faux zazous, vrais zinzins, gars des villes et des champs, ça commence par des images de notre animateur skiant tout schuss, ça correspond au temps mais c'est bizarre à l'heure où les Français pensent déjà au soleil.



Commence ensuite la galerie de portraits. On redécouvre d'abord les frères Lumière dans l'institut des frères Lumière que dirige notre M. Cinéma, Thierry Frémaux, mais aussi un as des reconstitutions de lieux en miniatures, un fabricant de cloches, l'équipe féminine de hockey de Chamonix, le plus grand monastère bouddhiste d’Auvergne, une architecte de la Confluence... Une région à travers ses personnages.