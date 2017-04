publié le 25/04/2017 à 18:16

Une soirée riche le 25 avril avec le documentaire animalier sur France 2 : Planète animale 2 : survivre, qui fait suite au Planète animale proposé en février dernier sur un texte toujours lu par François Morel. On parle ce soir de l'obligation de survivre, avec de prodigieuses images en très gros plan. C'est d'autant plus touchant qu'on croit pouvoir les toucher. Tout fascine, l'incroyablement gros (les batailles des dragons de Komodo), comme l'infiniment petit, ce passereau exotique qui, dans le désert, se sert des piquants des cactus pour accrocher ses réserves de nourriture, insectes, rongeurs, etc...



Entre, il y a des milliers d'images incroyables, mais vraies: un poisson silure dévoreur de pigeons, des corbeaux attaquant un aigle à coups de bec pour préserver leur nourriture, le combat à pied entre une chauve-souris et un scorpion, des hyènes faisant alliance avec des bouchers éthiopiens, ces lions pris au piège des inondations de l'Okavango, ou ces fourmis qui coupent des herbes du désert trop dures pour être mangées. L'aventure commence à 21h.

"Je ne suis pas votre nègre" sur Arte

L'autre temps fort de cette soirée, c'est le documentaire Je ne suis pas votre nègre sur Arte, nommé aux Oscars 2017. Il est signé Raoul Peck, un cinéaste haïtien que je trouve souvent peu nuancé. Mais là, comment ne pas être séduit par l'écrivain noir homosexuel James Baldwin, qui avait quitté les États-Unis en 1948, était heureux à Paris, et en 1965, voyant sur le petit écran une jolie étudiante noire humiliée, insultée, par des étudiants blancs, il décide de revenir aux États-Unis, pour s'occuper de la question raciale. Le film comprend des images de répression, de manifs, de meetings, du quotidien américain vu par la pub, et des extraits de films progressistes, humanistes. Les textes de James Baldwin, sont lus par JoeyStarr.