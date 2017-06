publié le 16/06/2017 à 20:22

Vendredi 16 juin, on signale la finale de Koh-Lanta à 20h55 sur TF1. On saura enfin qui de Mathilde, Vincent, Frédéric ou Clémentine sera l'ultime aventurier et remportera la récompense de 100.000 euros. Mais avant cela, les candidats devront se démarquer sur les fameuses épreuves d'orientation et des poteaux, avant d'affronter le jury final composé des anciens aventuriers éliminés.



Mais on craque surtout pour le divertissement proposé sur France 3 vendredi 16 juin à 20h55, On se refait Palmade. Il va donc être question de Pierre Palmade, qui fête ses trente ans de carrière de manière originale : il s'est d'ailleurs confié, en préambule d'une soirée enregistrée le 22 mai dernier au Théâtre de Paris : "J'avais tellement peur qu'il n'y ait pas d'hommage après ma mort que j'ai demandé à France 3 si je ne pouvais pas avoir mon hommage post-mortem avant ma mort, que je sois rassuré". Onze de ses amis les plus célèbres de l'humour vont reprendre ses sketchs.

Arnaud Ducret va d'ailleurs reprendre Le Scrabble, quand Lorànt Deutsch rejoue lui Le colonel. On est épaté également par Jean-Baptiste Maunier dans le sketch sur la mère, Baptiste Lecaplain dans un sketch peu connu mais génial sur le test du sida, ou encore Jeanfi Janssens dans la salle d'attente du dentiste.

Samedi, "La chanson de l'année"

Samedi, on ne déchantera pas avec La Chanson de l'année : TF1 célèbre désormais systématiquement en avance la fête de la musique. On pourra retrouver Vianney, Claudio Capéo, Soprano, Nolwenn Leroy, Tal, Lartiste, Julien Doré, Calogero, Florent Pagny et Amir, pour une soirée en musique.