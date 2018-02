publié le 22/02/2018 à 17:30

Pour cette soirée du jeudi 22 février, France 2 diffuse un numéro inédit d'Envoyé Spécial présenté par Élise Lucet. Le magazine d'investigation consacre notamment une enquête sur un sujet étonnant : les pelouses synthétiques contenant des billes noires faites à partir de pneus recyclés. Cela permet de tenir la pelouse, d'adoucir les chutes, d'éviter la boue et de réduire les coûts d'entretien.





Plus de 3.000 maires français ont déjà fait ce choix tandis que plus de 13.000 terrains en sont équipés aux États-Unis. Le seul souci est qu'on ignore la composition exacte de ces billes. Toutefois, on sait qu'elles contiennent beaucoup de HAP. Ce sont des composants cancérigènes présents dans les pneus à un fort dosage. Les États-Unis et la Suède tirent la sonnette d'alarme. Une enquête très complète à retrouver ce soir à partir de 21 heures sur France 2.

Savez-vous d'où viennent ces petites billes noires entre les brins d'herbe, qui rebondissent et s'infiltrent partout, sur les terrains synthétiques de football ?



¿ ¿ "Gazon suspect"

¿ Jeudi 20h55 #EnvoyeSpecial pic.twitter.com/lkmqQh3IDm — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) 19 février 2018