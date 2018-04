publié le 10/04/2018 à 17:45

Pour cette soirée du mardi 10 avril, les habitués du petit écran retrouveront la série L'Arme Fatale sur TF1 mais aussi l'émission Maison à vendre, animée par Stéphane Plaza sur M6. Côté nouveauté, les téléspectateurs découvriront sur France 2 une nouvelle version de Rendez-vous en terre inconnue, intitulée Nos terres inconnues.





Depuis 10 ans, Frédéric Lopez emmène des vedettes à la découverte de peuples luttant pour leur survie et leurs traditions dans un monde en mutation, sauf que la France est un concentré du monde. Au bout d'une décennie, l'animateur a décidé de conduire une vedette au cœur de la France, en pleine terre cévenole. Cette première vedette n'est autre que l'humoriste Malik Bentalha, un citadin greffé à son portable qui regarde la famille de producteurs de châtaignes qui les accueille, avec fascination et surprise.

Mais avant de partir en terre inconnue, quand le comédien a appris l'endroit où il partirait, ce dernier n'a pas caché sa déception : "J'étais totalement déçu parce que je m'étais fantasmé un départ à l'autre bout du monde pendant quinze jours". Avec l'humour qu'on lui connait, Malik Bentalha n'a pas hésité à mentir à ses amis. Entre rires et émotion, ce premier épisode de Nos terres inconnues sur France 2 tient déjà ses promesses.