publié le 21/07/2017 à 18:37

L’événement de ce vendredi 21 juillet est sur TF1 : c'est la finale de Ninja Warrior, une jeu de parcours d'obstacles incroyablement difficile tourné à Cannes en avril. La finale est spectaculaire, et le co-présentateur Denis Brogniart est très optimiste sur l'avenir de ce jeu : "la première saison, c'est une saison pour voir, là on se rend compte que le programme est en train de s'installer, on a apporté quelques ajustements. Quand on voit le succès d'audience, on est peut-être à la naissance d'une belle marque pour TF1."



Ce vendredi, il ne vaut mieux pas avoir d'ostéoporose. Il faut également signaler aux amateurs de fictions la bonne évolution de Rosewood, le polar de M6 dans lequel le héros Beaumont Rosewood est un malade du cœur qui a crée son propre laboratoire de légiste. S'il est très malade du cœur, il aime les sensations fortes, les beaux châssis sous toutes leur formes.

Ce week-end, du football féminin

On note également du football féminin sur France 3, Allemagne-Italie, demain sur France 2 France-Autriche, et dimanche du foot. Mais dimanche, on retrouve aussi le feuilleton de France 3 La folle aventure des Durrell : adapté d'un célèbre roman anglais, il retrace l'histoire, au début des années 1930, d'une veuve aussi déprimée que désargentée part avec ses quatre enfants de tout âge à Corfou en Grèce, où elle commence à s'interésser à un suédois amateur d'accordéon récemment venu au secours de son plus jeune fils. À