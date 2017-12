publié le 18/12/2017 à 19:09

Pour cette soirée du 18 décembre, France 2 diffuse un épisode de la série Nicolas Le Floch. En 2015, France 2 décidait d'arrêter cette série inspirée des romans de Jean-François Parot, selon elle pas assez fédératrice et pas assez contemporaine. Les 2 derniers épisodes inédits tournés en 2014 et 2015, se passent sous Louis XVI.



Nous sommes en 1781, 7e année du règne du bon roi qui n'a toujours pas d'héritier. Le peuple sait qu'il n'est pas très ardent au lit, on est au bord de la guerre avec les Anglais et pour convaincre l'Autriche de s'allier avec lui, Louis XVI lui offre une flûte rarissime. Pas de bol, elle disparaît, le policier séducteur Nicolas Le Floch (toujours incarné par Jérôme Robart) doit la retrouver, aidé par son adjoint Bourdeau (Mathias Mlekuz). Pendant leur enquête, ils rencontreront une héroïne incarnée par Lucie Lucas de la série Clem.

"Coup de foudre à Noël" sur TF1

Sur TF1 c'est un tout autre univers avec Coup de foudre à Noël porté par Julie de Bona et Tomer Sisley. Le téléfilm raconte l'histoire de Charlotte Marton, jeune administratrice judiciaire envoyée en Suède pour fermer une usine d'un fabricant de jouets. Sur place, elle se rend compte que Martial, le gérant de l'entreprise, a caché sa visite à ses employés...

Si vous aimez Matt Pokora, il faut choisir M6 ce soir. 15 ans de carrière et 2 millions d'albums vendus, ça se fête, s'est dit la chaîne qui a vu naître Matt Pokora en 2003 dans Popstars. David Ginola présente cette émission spéciale et même ceux qui n'aiment peuvent s'amuser, par exemple en écoutant la rencontre entre Matt et Soprano, dans un stade de foot.