Programme TV : ce soir, "New York Unité spéciale" ou "Des racines et des ailes"

publié le 24/05/2017 à 19:08

Les Experts se sont arrêtés, qu'ils soient de Las Vegas, Miami ou Manhattan, New York, section criminelle aussi. Seule survit l'inoxydable New York Unité spéciale née en 1999, et dérivée de Law and Order, une série existant elle depuis 1988. Dix-sept ans après, la fiction est toujours sur le petit écran et on peut la retrouver dès mercredi 24 mai à 22h45 sur TF1. Là encore ce n'est pas La Croisière s'amuse, les intrigues étant inspirées de cas réels. L'épisode diffusé porte sur l'agression sexuelle subie par un jeune espoir du hockey ayant raté son match.



Le chef de l'unité Olivia Benson est jouée par Mariska Hargitay depuis 1999. Elle a un passif : la comédienne est en effet la fille d'un Mister Univers et surtout de Jayne Mansfield, la rivale platinée de Marilyn Monroe morte quasiment décapitée, son cabriolet s'étant encastré sous un camion, avec ses trois enfants miraculeusement rescapés.

Vu le réalisme des histoires, l'actrice est suivie par une psychologue. New York Unité spéciale accueille par ailleurs de nombreuses vedettes comme Harry Connick Junior, Jacqueline Bisset, Leslie Caron, Robbie Williams, Mike Tyson, ou encore Sharon Stone, procureur dans la onzième saison. La NBC vient de signer une dix-neuvième saison.

Un épisode de "Grey's Anatomy" plein de rebondissements

Les fans de Grey's Anatomy retrouveront quant à eux leur série préférée. April débute de nouvelles fonctions à l'hôpital, ce qui n'est pas au goût de Jackson. De son côté, le docteur Minnick va charger deux internes de gérer une opération chirurgicale, qui ne va pas se dérouler comme prévu. Le personnel de l'hôpital se révolte contre la politique de la direction, ce qui promet de nombreux rebondissements.



Pour les amateurs de voyage et de découvertes, France 3 diffuse un nouvel épisode de l'émission Des Racines et des Ailes à 21 heures. Direction la Provence, au milieu de la Côte Bleue, la Crau, les Alpilles et la montagne Sainte-Victoire, emblème du Pays d'Aix. Une véritable exploration et régal pour les yeux à destination des passionnés de géographie et du sud de la France.