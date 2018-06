Programme TV : ce soir, "New York Unité Spéciale" et "Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux"

publié le 20/06/2018 à 18:15

Un nouveau duel de séries a lieu ce soir à la télévision. Pour les fans de fictions étrangères, on commence d'abord avec New York Unité Spéciale sur TF1. Si l'autre série phare, Les Experts, a disparu aux États-Unis, NYUS est toujours présente, reconduite pour une 20ème saison.



Dans cette série policière, on suit l'unité spéciale d'Olivia Benson, alias Mariska Hargitay, fille dans la vie de M.Univers et de la célèbre blonde platine Jayne Mansfield, disparue en 1967 dans l'encastrement de sa décapotable sous un camion. Ce soir, l'actrice américaine présente depuis la saison 1 devra faire face à l'enlèvement de son fils adoptif. À noter aussi la venue de Brooke Shields en tant qu'invitée spéciale.

Pour les férus de fictions françaises, M6 propose la suite des épisodes de la série Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, écrit par Anne Giafferi. Cette histoire raconte le retour d'un psy quadragénaire lassé par Paris dans le village de son enfance avec sa femme comédienne et enceinte. Une nouvelle acclimatation qui s'annonce difficile.