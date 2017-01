Programme TV : ce soir, "Mystère à l'opéra" sur France 2

France 2 diffuse ce soir un téléfilm inédit, "Mystère à l'opéra". M6 diffuse l'émission de Stéphane Plaza "Recherche appartement ou maison".

par Isabelle Morini-Bosc publié le 04/01/2017 à 19:00

On signale à 21h sur TF1 des épisodes de New York : Unité Spéciale et le magazine sur France 3 Des racines et des ailes qui s'intéresse au Tarn. Mais le coup de coeur de ce soir est pour le téléfilm Mystère à l’Opéra sur France 2, où il y a des chanteurs et un maître-chanteur. L'intrigue ? Dans le Paris de 1880, une ouvreuse du Palais Garnier est assassinée alors que, sur scène, on prépare la rentrée avec la diva Eva Fontaine dans le rôle de la Carmen de Bizet, cette gitane incendiaire que le directeur de l'établissement veut parfaite.



Qui a tué l'ouvreuse? Le lieutenant de police Lionnel Astier embarque le régisseur Hugo Becker, fiancé de la fille de la diva, elle aussi soprano. Mathilda May et Antoine Duléry jouent avec jubilation les névrosés de l’art lyrique, doués pour l’apéro et l’opéra. C'est filmé à la façon dont écrivaient les feuilletonistes de l'époque, avec luxuriance. Mais la vedette c'est l'Opéra Garnier avec ses ors, ses rouges, ses bronzes. L'intrigue n'est de surcroît pas si simpliste que ça, attendez les dernières minutes.



Il y a aussi Stéphane Plaza à partir de 21h sur M6 avec son émission Recherche appartement ou maison. Il continue à séduire et à attendrir le public, chouchou des grands comme des petits pour sa distraction. Avec son équipe, ils vont devoir trouver des biens pour leurs clients exigeants comme Juliana et Romain, qui, avec l’arrivée de leur enfant, se retrouvent un peu à l’étroit dans leur deux-pièces du XVème arrondissement.