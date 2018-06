Programme TV : ce soir, "Mission Mariage" et "Picnic at Hanging Rock"

publié le 25/06/2018 à 18:16

Deux temps forts sont au programme de ce lundi 25 juin. Tout d'abord avec l'arrivée de l'été et des festivités, M6 lance sa nouvelle émission intitulée Mission mariage. Un programme dans lequel Cristina Cordula aide deux couples rencontrant des difficultés dans l'organisation de leur célébration.



Dans un premier cas, on découvre un couple devant surmonter une brouille familiale tandis que dans le second cas, on suit une jeune femme en rémission d'un cancer qui veut offrir à son mari un mariage surprise. Une noce que la maladie avait empêché. C'est ce magnifique couple qui fait que l'on adhère à cette émission produite par Mac Lesggy.

Côté fiction, gros plan sur Picnic at Hanging Rock sur Canal +. Six épisodes d'une série étrangère tirée d'un best-seller de la littérature australienne déjà adapté au cinéma en 1975 par Peter Weir. L'histoire se passe en 1900 dans un nouveau collège strict dirigé par une directrice au passé à gros passif (incarnée par Nathalie Dormer de Game of Thrones) qui se montre à la bonne société locale.

Mais le jour de la Saint-Valentin, des élèves disparaissent au cours d'un pique-nique. C'est le début d'une histoire mêlant polar, surnaturel et comédie de mœurs. Une femme veut connaître la vérité : il s'agit de la prof de français jouée par Lola Bessis. C'est la seule française du casting, choisie car elle est bilingue.