publié le 03/03/2017 à 18:28

Ce soir, si on préfère suivre un polar plutôt que Les Enfoirés sur TF1, on regarde Imposture à 20h55 sur France 2. C’est l'histoire d'Alice (Laura Smet), une infirmière travaillant au Canada qui découvre, après le décès accidentel de sa mère, que son père mort 22 ans plus tôt, est bien vivant, et qu'il a déjà auprès de lui une Alice. Qui est l'usurpatrice ?



Samedi 4 mars, un coup de cœur pour une émission spéciale consacrée à Jean Yanne, disparu en 2003. Laurent Ruquier veut prouver qu'on a Tous en nous quelque chose de Jean Yanne, brillant touche-à-touche de l'humour. L'animateur recevra, d'ailleurs, le second fils de l'artiste. Avec la présence de nombreux invités, dont Laurent Baffie, Georges Beller, Frédéric Beigbeder ou encore Danièle Evenou et Alex Vizorek, l'émission reviendra sur les grands moments de sa carrière, à la télévision et au cinéma.