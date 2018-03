publié le 06/03/2018 à 18:08

Pour cette soirée du 6 mars, nous nous intéressons à la spéciale Michel Cymès et Adriana Karembeu des Pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2. Ils se consacrent à notre santé en générale et à notre ventre en particulier, car pour que la première soit bonne, il faut que le second soit bien. Tout étant ce soir à base d'expériences, tout est passionnant. Alors, on vous laisse découvrir le troupeau que chacun possède au centre de son corps, ces milliards de bactéries qu'il faut nourrir, le ventre, qui est notre deuxième cerveau.



Nous allons nous concentrer avec vous sur l’infiniment basique, par exemple l'expérience sur le sucre. Un diabétologue met sur la table un petit-déjeuner avec tartine beurre-confiture, café noir, bol de céréales et jus d'orange. A votre avis, combien est-ce que cela représente de morceaux de sucre ? 9, disent les ados et Michel Cymès, or en fait, il y en a 28.

Et le sucre, fait-il vieillir ? Oui là aussi. Quand on mange du sucre, c'est décomposé en molécules de glucose qui traversent la paroi des intestins, passent dans le sang et pénètrent dans les cellules. En excès, le glucose se colle contre la paroi des cellules, empêchant les échanges avec l'extérieur. L'oxygène a du mal à entrer, les toxines ont du mal à sortir, la cellule s'étouffe et s'empoisonne. Or donc, si trop de sucre fait vieillir, l'absence de sucre fait rajeunir.