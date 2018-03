publié le 29/03/2018 à 18:00

Pour cette soirée du jeudi 29 mars, on retrouve les fictions policières habituelles comme Section de recherches sur TF1 et Scorpion sur M6. Mais un autre flic fait son arrivée ce soir sur Arte dans Meurtres à Sandhamn. Un policier suédois qui enquête sur des meurtres compliquées.





Cette série est une bonne surprise, d'autant plus que cette adaptation du best-seller La reine de la Baltique dope les audiences de la télé suédoise. L'action se déroule dans une station balnéaire ensoleillée, avec un parti-pris de luminosité et de joliesse du cadre, ce qui en fait un polar nordique à part, avec un ton parfois léger. Les trois volets de cette première saison sont à retrouver dès 21 heures.



Sur France 2, l'émission Envoyé Spécial propose un reportage sur les imprimantes et l'obsolescence programmée. Une enquête très complète qui a fait couler beaucoup d'encre. Des marques comme Epson ont fait croire aux consommateurs qu'ils devaient changer les cartouches d'encre à cause du tampon absorbeur saturé, et donc qu'il n'y a plus d'encre.

Une enquête remarquable où un professionnel désosse totalement une machine devant les téléspectateurs. Ainsi, on découvre qu'il reste encore systématiquement 25% d'encre. Il montre également comment duper la machine avec l'association attaquant Epson en justice pour obsolescence programmée.