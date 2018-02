publié le 02/02/2018 à 18:00

C'est un événement pour la soirée du 2 février, TF1 nous fait entrer dans le cerveau des mentalistes et plus précisément dans le nôtre et celui de nombreuses personnalités. Contrairement à l'hypnose il y a un truc mais indécelable, entre manipulations mentales, lecture de pensée ou télépathie.



Mentalistes : dans la tête des stars, c'est 2h30 sidérantes, sidérales, et c'est le producteur Arthur qui en parle le mieux : "Nous avons demandé à une trentaine de célébrités de se prêter au jeu de Dany Boon à Line Renaud (...) Une pléiade d'artistes qui ont été, comme nous tous, en état de choc, tellement c'était réaliste".

France 3 propose de son côté 300 chœurs chantent le meilleur des chansons d'amour. Elles sont soit interprétées par leurs auteurs comme Daniel Guichard (Je t'aime si tu vois) ou Serge Lama (D'aventure en aventure), mais le plus souvent, c'est la jeune garde qui donne de la voix, comme Claudio Capéo. Léger reproche, certaine chorales étouffent un peu les voix.