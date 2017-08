Programme TV : ce soir, "Manchot Pour la vie" et "Ce sera bien"

publié le 16/08/2017 à 19:05

Mercredi 16 août, France 5 rediffuse à 20h50 un formidable documentaire animalier réalisé par la BBC, Manchot pour la vie. Grâce à une débauche de moyens techniques, nous allons pouvoir suivre une histoire, celle d'un jeune manchot qui après avoir voyagé pendant quatre ans revient sur son île de naissance, celle de la Géorgie du sud. Située dans l'Atlantique sud, l'île abrite une colonie de manchots royaux qu'on estime à 400.000 couples. Le manchot royal n'est là que pour une seule raison : trouver une femelle. Ils seront ensuite unis pour la vie, car le manchot est fidèle.



Grâce à des images sous-marines, des vues aériennes, des caméras embarquées, nous allons vivre avec eux sur l’île où ils doivent se défendre contre le redoutable pétrel géant qui vient becter les œufs. À tour de rôle, les manchots vont se relayer : l'un garde l’œuf et le petit, l'autre pêche. Ils arrivent toujours à se retrouver. Manchot pour la vie est un des plus beaux documentaires animalier de ses dernières années, on est dans La Marche de l'Empereur, c'est tout aussi beau.

Sur France 3, "Ce sera bien"

Toujours sur la vie à deux, France 3 diffuse a 23h30 un drôle de documentaire, Ce sera bien. Le réalisateur Thomas Riera part de sa propre histoire : un jour son compagnon Kevin lui dit " Thomas, si nous continuons à vivre ensemble, je crois que je ne pourrais plus t’aimer, il faut que nous habitions séparément." C'est le point de départ de cette grande enquête traitée avec humour, au cours de laquelle Thomas Riera part à la rencontre de personnes qui pourraient lui en apprendre plus sur le couple : ses parents, sa tante, mais aussi un psychologue.

De son côté, France 4 diffuse à 20h55 le long métrage Titeuf, le film adapté de la fameuse bande dessinée. Le personnage vit deux malheurs : il n'a pas été invité à la fête d'anniversaire de Nadia, mais pire, il y a également de l'eau dans le gaz entre papa et maman à la maison.

Sur W9, hommage à Michel Berger

W9 rend de son côté hommage à Michel Berger qui, un soir d'août 1992, décidait de rejoindre son paradis blanc. La neuvième chaîne propose à 20h50 Michel berger, quelques mots d'amour, un documentaire qui se feuillette comme un beau livre d'image.