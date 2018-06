Programme TV : ce soir, "Maman a tort" et "Âge tendre, la tournée des idoles 2018"

publié le 06/06/2018 à 18:00

Pour cette soirée du mercredi 6 juin, les fidèles du petit écran retrouveront évidemment Stéphane Plaza sur M6 et la série Grey's Anatomy sur TF1. Mais l'événement de ce soir a lieu sur France 2 avec la fin du polar Maman a tort.



Un feuilleton dans lequel, au début de l’enquête, un bambin de 4 ans affirmait que sa maman n'était pas la sienne mais que sa vraie mère était morte. On aime cette série pour de multiples raisons : les personnages sont quasiment tous importants et attachants, l'assemblage des éléments du puzzle policier est impeccable tandis que la fin est haletante, mettant la cheffe fait face à un problème moral.



Autre coup de cœur : Âge tendre, la tournée des idoles 2018 sur C8. Le spectacle produit par Christophe Dechavanne et enregistré le 21 avril dernier à Nantes, sera présenté par Cyril Féraud. On ne peut être qu'infiniment touché par le public passionnant et les artistes passionnés qui adirent leur métier.

Parmi les artistes présents lors de cette grande soirée, on retrouve l'incontournable Dick Rivers, Dave, Pierre Groscolas, Sheila ou encore Patrick Juvet et Nicoletta.