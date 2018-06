publié le 18/06/2018 à 18:00

Au menu du programme télé de ce soir, les fans de fiction ont rendez-vous sur France 2 avec la série Major Crimes. Un excellent feuilleton policier, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, avec de bonnes intrigues qui ferait plus d'audience si la chaîne se donnait la peine de faire un résumé.



En attendant on signale aussi sur M6 la finale du Meilleur pâtissier, les professionnels. Un programme moins suivi que le concours amateur parce que le grand public ne peut pas suivre. C'est aussi passionnant à suivre qu'une fiction, d'autant plus que mes favoris, les japonais et la brigade culinaire de France sont en finale.

Au menu de cet épisode : les équipes doivent d'abord faire un dessert pour 150 personnes, avec un glaçage miroir où on peut se voir dedans. C'est un impératif et ils ne peuvent pas compter sur l'indulgence des juges comme la cheffe Audrey Gellet, Pierre Hermé ou encore Cyril Lignac.

Frissonnez de plaisir avec la finale de #LMP les Professionnels ce soir à 21:00 pic.twitter.com/ZU2MynqHAz — M6 (@M6) 18 juin 2018