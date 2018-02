Programme TV : ce soir, "Les Victoires" face aux "Touristes" d'Arthur

publié le 09/02/2018 à 19:26

Ce vendredi 9 février 2018, outre les Victoires de la Musique sur France 2, on retrouve Les Touristes, l'un des nouveaux formats créés par Arthur. Un animateur qui, au lieu de fêter luxueusement ses 25 ans de carrière, a préféré investir dans ses nouveaux formats, comme ces fameux Touristes.



"C'est une émission comique d'immersion. Pendant près de 2 heures et demie nous avons pris 6 célébrités a qui nous avons fait croire qu'elles avaient un rendez-vous pour une Thalasso et ils se sont retrouvés plongés seuls dans un safari, explique Arthur.

Les 6 célébrités ce sont Karine Ferri, Camille Lou, Baptiste Giabiconi et les comiques Artus, Jarry et Cartman. Ils sont dans un parc animalier auvergnat... Il n'était naturellement pas question de perturber les animaux, ce sont les humains qui se sont adaptés...

"Seul contre tous" vers "The Voice"

Ce week-end, les chaînes osent puisque France 2 va lancer samedi à 20h50 Seul contre tous. Il s'agit d'un grand jeu interactif présenté par Nagui et Laury Thilleman. Le principe : 3 candidats se succèdent sur le plateau et affrontent les Français en répondant aux mêmes questions de tous ordres. C'est interactif c'est en direct et c'est vivant.



En face, ce sera The Voice sur TF1, une rude concurrence. On le sait, l'une des prestations les plus remarquées la semaine dernière était celle de la jeune Mennel Ibtissem revisitant Hallelujah de Léonard Cohen... Sont ensuite ressortis des tweets contestables faits par cette jeune femme après les attentats de Nice, comme par exemple "les véritables terroristes c'est le gouvernement", des demandes d'éviction du programme par diverses associations et cette nuit, elle a jeté l'éponge.



TF1 et la société de production disent respecter son choix et "sa décision responsable témoignant de sa volonté d'apaisement"... Alors, qu'advient-il du programme ? Rien dans l'immédiat puisque durant encore plusieurs semaines, on a les auditions à l'aveugle, qui de toutes façons ne la concernaient plus continuaient. Suivent après les "battles", opposant les candidats sélectionnés. Et là, c'est un souci, car, elle sont également enregistrées, avant l'épreuve des directs et là, bien sûr, il va falloir prendre des décisions puisqu'elle apparaît alors dans 3 émissions. Remontage, bricolage, nouveaux tournages. Toutes les solutions sont à l'étude.