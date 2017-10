publié le 17/10/2017 à 17:37

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry affiche les pires résultats de France. Aucun des enseignants passés par là n'a réussi à relever le niveau, qu'importe le talent ou la volonté. Désemparé, l'inspecteur d'académie tente un ultime sauvetage et recrute une nouvelle équipe de professeurs aux méthodes peu habituelles. Le but : traiter le mal par le mal.



Après Essaye-moi et King Guillaume, l'ex-Robin des bois Pierre-François Martin-Laval (alias Pef) s'est attaqué à un classique de la bande dessinée populaire, Les Profs de Pica et Erroc. Résultat ? Une comédie qui ne brille pas par son originalité, une avalanche de calembours plus ou moins subtils, plus ou moins potaches.

Mais, en reste, un casting sympathique qui propose un joli moment de détente. Et, plus encore, un propulseur de carrière pour le tout jeune Kev Adams, tête d'affiche du long-métrage. Il faut dire que le film n'a pas démérité en salles. Sorte de Sous-doués passent le bac version nouvelle génération, Les Profs a frôlé les quatre millions d'entrées.

Julia Vignali à la présentation du "Meilleur pâtissier"

En face, sur M6 précisément, Julia Vignali tentera de faire oublier Faustine Bollaert en présentant la sixième édition du Meilleur Pâtissier. Pour ce nouveau millésime, douze candidats vont devoir impressionner les impitoyables Mercotte et Cyril Lignac.



Pour séduire ce jury au palet particulièrement exigeant, ils devront préparer les sucreries les plus alléchantes en suivant différents thèmes imposés, comme "Viva Italia", "Douce France" ou encore "Le Jardin Extraordinaire". Alors, comme dirait l'autre : à vos marques, prêts, pâtissez !