publié le 22/12/2017 à 18:58

Avant Noël, c'est déjà Noël sur France 2. Vendredi 22 décembre, en prime time, la chaîne diffuse un épisode spécial Noël des Petits meurtres d'Agatha Cristie. La production de téléfilms spécial Noël devient de plus en plus importante. C'est le cas avec ce Crime de Noël proposé dans Les Petits meurtres d'Agatha Cristie, dont les adaptations sont toutes validées par l'héritier de la romancière. Il fait tellement confiance à l'équipe qu'il l'a laissé inventer l'intrigue du jour.



Dans cet épisode, le très bougon commissaire Laurence, joué par le formidable Samuel Labarthe, déteste évidemment Noël. RTL lui a demandé de nous convaincre d'aller regarder sa série : "Il y a plein de petits cadeaux dans cet épisode, a-t-il assuré au micro de RTL. Il y a Blandine Bellavoir de plus en plus jolie, le grand don de vocalises de Marlène... Je vous conseille de protéger vos vitres et vos miroirs ou tout ce qui peut se briser dans les hautes fréquences. Il y a des enfants, surtout la petite protagoniste vraiment extraordinaire. C'est une grande comédie de Noël, c'est exprès pour les téléspectateurs de France 2, c'est un beau cadeau de la chaîne."

"Rire pour un toit" sur M6

Pour rester dans l'esprit de Noël : M6 propose une formidable spéciale rire avec de nombreux artistes mobilisés pour fêter les 40 ans de la fondation Abbé Pierre. Le but de Rire pour un toit étant évidemment de récolter des fonds pour les sans-abris. La soirée est co-présentée par Nolwenn Leroy, très engagée au sein de la fondation depuis 14 ans.