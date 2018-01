Programme TV : ce soir, "Les Innocents", "L'Émission Politique" et "Évasion"

Victor Meutelet et Odile Vuillemin dans "Les Innocents"

publié le 25/01/2018 à 18:25

Pour cette soirée du jeudi 25 janvier, TF1 réserve un final haletant pour les fans des Innocents. La série policière avec Tomer Sisley et Odile Vuillemin se termine ce soir avec la diffusion des deux derniers épisodes.



Depuis deux semaines, les téléspectateurs suivent les aventures de Yann et Lucas. Cachés dans leur cabane, ces deux adolescents souhaitant garder leur amour secret sont témoins d'un quadruple meurtre. Un crime commis par un type libéré d'un coffre de voiture où il était prisonnier. Le tueur recherche les garçons qui veulent le fuir à tout prix.

Ce même assassin, joué par Tomer Sisley est aussi le nouveau chef de la police chargé de cette enquête. Chaque élément lui permet de se rapprocher de ses proies. La chef des gendarmes, interprétée par Odile Vuillemin lui apporte ainsi bien involontairement des indications précieuses sur l'un des deux garçons, qui lui a finalement presque tout avoué.

Une course contre la montre s'engage pour la chef qui doit sauver la vie des jeunes garçons.



Wauquiez sur France 2 face à Stallone sur M6

Sur France 2, L'Émission Politique présentée par Léa Salamé accueillera Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains. Il répondra aux questions des journalistes et sera confronté à Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Le président de la région Auvergne Rhône-Alpes succède à Jean-Luc Mélenchon qui a rassemblé 2.057.000 de téléspectateurs lors de son passage le 30 novembre dernier.





Après la déprogrammation de sa série médicale Code Black, M6 propose le film Évasion à 21 heures. On retrouve ici deux poids du cinéma américain : Arnold Schwarzeneeger et Sylvester Stallone. Ce dernier incarne un ingénieux spécialisé dans l'installation de prisons ultra-sécurisées, qui se fait enfermer pour mieux s'évader.