et Manon Bricard

publié le 31/08/2017 à 18:09

Jeudi 31 août, France 2 diffuse Les Copains d'abord. Le concept : une joyeuse bande d'artistes interprète ses tubes et ceux d'autres chanteurs... sans que le public déchante, même si c'est parfois fouillis côté réalisation. Une émission spéciale Bretagne aura lieu prochainement avec Nolwenn Leroy, mais ce soir, on se concentre sur les années 1980, celles du Rubik's Cube ou du minitel. On retrouvera Patrick Fiori, les Kids United, ainsi que Shy'm, Lio, Slimane, Julien Doré ou Claudio Capéo.



De son côté, France 3 rend hommage à Mireille Darc en diffusant dès 21 heures le film qui a fait sa renommée, Le Grand blond avec une chaussure noire. Dans ce long-métrage primé au Festival international du film de Berlin, l'actrice séduit Pierre Richard avec sa célèbre robe noire dos nu. À 22h25, la chaîne propose une rediffusion du Divan de Marc-Olivier Fogiel dans lequel la comédienne évoque sa carrière ainsi que sa rencontre avec Alain Delon, dont elle a partagé la vie pendant quinze ans.

M6 propose également des épisodes inédits de Recherche Appartement ou Maison avec Stéphane Plaza. Les téléspectateurs pourront notamment voir Cindy Fabre, Miss France 2005, à la recherche d'une maison près de Dijon. À découvrir à 21 heures sur M6.