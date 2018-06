publié le 29/06/2018 à 18:51

C'est une soirée qui entraîne dans les années Podium sur France 3 ce 28 juin. L'aventure commence à Toulouse en 1972. Podium c'est le nom d'un journal local moribond qui fait dans le groupe anglais.



Outre les tuyaux, la mode, les cadeaux bonus et les jeux concours qui en fait un journal vendu à près de 400.000 exemplaires, il exige un contenu "actualité heureuse", d'où, parfois un certain décalage, par exemple entre le visage souriant de Mike Brant et sa tentative de suicide. Cloclo, vu jusqu'à 149 fois sur 68 pages, met tout le monde a la une mais ça lui coûte, il déchante autant qu'il chante.

Et on continue à faire de l'actualité heureuse, et c'est drôle même quand c'est triste, avec par exemple en 2014 une vague de séparation, notamment celle de Ringo et Sheila, une rupture dont une certaine Suzanne, interrogée par Le petit journal, rejette toute la faute sur Ringo.