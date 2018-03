publié le 27/09/2017 à 18:22

Sur Arte, (re)découvrez ce soir un classique du cinéma des années 90. Le Souper d'Édouard Molinaro (sorti en 1992) avec Claude Rich et Claude Brasseur. Le film raconte comment, au cours d'un dîner organisé après la chute de l'Empire en 1815, Talleyrand (Claude Rich), ministre des Affaires étrangères et Fouché (Claude Brasseur), ministre de la Police, restaurent la monarchie et se restaurent au passage, eux que le peuple accuse de se goinfrer sur leur dos. Les deux hommes s'opposent pendant des dialogues savoureux.



À 23h30 sur France 3, l'émission Pièces à conviction est consacrée à la disparition des terres agricoles. Des terres rachetées de plus en plus et de plus en plus chères, partout en France par des hommes d'affaires, des promoteurs, des milliardaires étrangers.

Un bon exemple valant mieux qu'un long discours, on va d'abord à Tournus, son église millénaire, ses 4 supermarchés, et bientôt un hypermarché pour 6.000 habitants. Conséquence ? Impossible pour les agriculteurs de conserver leur terre, comme M.Ruguier, qui loue et cultive ses parcelles très fertiles depuis 40 ans, et qui va devoir "déménager".

L'émission donne la parole à tous, à commencer par le maire de Tournus, Claude Roche à qui la journaliste fait remarquer que, selon une étude de 2015, cette construction entraînera la fermeture de l'un des autres hypermarchés. On va ensuite vers Agen pour un gigantesque projet high-tech réquisitionnant 210 hectares contre 40 nécessaires selon les économistes, avec dépassement de budget prévu 12 millions d'euros.