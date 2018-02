publié le 14/02/2018 à 18:34

Les téléspectateurs retrouveront une excellente série ce mercredi 14 février : Lebowitz contre Lebowitz, sur France 2, avec Clémentine Celarié en Paule Lebowitz. Cette fiction, dont c'est la nouvelle saison, suit une grande avocate qui a crée un cabinet avec son ex-mari, brutalement décédé après une attaque. Ce dernier s'est remarié avec Irène (Caroline Anglade), à qui il a légué sa société.



Les deux femmes doivent donc cohabiter dans un contexte d'autant plus difficile que le troisième associé, a légèrement emprunté du liquide dans la caisse, et que la jeune Madame Lebowitz, enceinte des œuvres de feu son mari, a dû accoucher dans la parloir d'une prison. Fin de la saison 1. Dans la saison 2, Irène est maman, et faute de trouver une nounou, elle n'est plus jamais sans son bébé, y compris dans le parloir de la prison.

La première saison était un succès mérité, c'était drôle et profond. Mais seulement 6 épisodes, ce qui rend compliqué la fidélisation. "On a déjà de la chance d'avoir une saison 2 (...) On s'aime beaucoup Caroline et moi et c'est cela qui fait qu'on est de vraies ennemies. Il y a une confiance et on peut s'amuser comme des folles", confie Clémentine Célarié au micro de RTL.