Ce soir France 3 propose une rediffusion du "Monde de Jamy" consacré aux animaux domestiques.

28/12/2016

Il ne faut pas abuser des rediffusions, mais certaines sont plébiscitées par le public. C'est le cas de la spéciale que Le monde de Jamy avait consacrée aux animaux, une émission utile pour mieux comprendre leurs réactions, du chien qui, côté flair, a 300 millions de capteurs contre 10 pour nous, au cheval qui a une vue sur 340°, en passant par le chat, premier prédateur d'Europe. Il est d’ailleurs beaucoup évoqué et particulièrement son ronronnement, “une émotion forte, soit il se sent très bien soit il se sent très mal et il ronronne pour retrouver cette harmonie”. Le monde de Jamy, à 21h sur France 3.



L’émission est suivie d’une autre rediffusion sur France 3, consacrée aux shows de Maritie et Gilbert Carpentier et quand on voit la qualité de cette spéciale en deux parties elle aussi plébiscitée par le public, on se demande pourquoi la chaîne a quasiment attendu deux ans avant de la diffuser. C’est intelligent, bien produit, précis, commentent seulement ceux qui ont vécu ces années 80-90 où un couple, Maritie et Gilbert, produisait de splendides shows coûteux où les plus grandes vedettes venaient hors promotion.

Une émission où tout était permis

Les décors étaient incroyables, comme une piscine construite et prête dix minutes avant la diffusion, sans oublier ce jour où, sans le dire à personne sauf à Michel Sardou, la réalisatrice Marion Sarraut et le décorateur font s'effondrer le décor de La java de Broadway. Tous s'amusaient, comme avec le sketch écrit par Guy Bedos et Sophie Daumier où Joe Dassin et Marie Laforêt conseillent des couples. L'émission avait du flair, c’est dans un show des Carpentier qu'on entendra pour la première fois Fabienne Thibeault et la chanson Les uns contre les autres. Quand on lui demande qui a le plus participé à l'émission des Carpentier, la réalisatrice Marion Sarraut répond Mireille Mathieu. L'âge d'or des variétés, à 23h25 sur France 3.