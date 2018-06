publié le 04/06/2018 à 18:02

Pour cette soirée du lundi 4 juin, les fans de pâtisseries ont leur rendez-vous hebdomadaire sur M6 avec Le meilleur pâtissier, les professionnels. Au menu de ce nouvel épisode, quatre nouvelles brigades s'affrontent : des japonais, des savoyards, des alsaciens et des montpelliérains.





Côté fictions, la concurrence est rude avec notamment deux séries dont Tunnel sur Canal +. La troisième et dernière saison de ce polar franco-britannique commençait fin 2013 dans le tunnel sous la Manche par un cadavre retrouvé façon puzzle (avec 2 cadavres assemblés en un). Cette fois, il s'agit de la disparition de centaines d'enfants sur fond de flux migratoire. L'inspecteur-chef anglais Karl Roebuck et la commandante française Elise Wasserman vont devoir à nouveau collaborer ensemble.

L'autre coup de cœur va pour Major Crimes sur France 2, spin-off (ou dérivé) de la série The Closer. La brigade des crimes majeurs de Los Angeles reste composée des mêmes éléments, principal atout de ce polar humaniste aux intrigues fouillées. Ne loupez pas le second épisode, critique virulente de la télé-réalité avec des candidats ne faisant plus la distinction entre "pour de vrai et pour de faux". Une starlette meurt dans sa voiture projetée d'une falaise alors que son mari, qui a réussi à s'éjecter, est soupçonné.

Les Gérard de télévision sur Paris Première

On signale enfin Les Gérard de la télévision ce soir sur Paris Première. Cette cérémonie consacre le pire de la télé et tout le monde en prend pour son grade. C'est sain et c'est d'une mauvaise foi assumée.

En direct ce soir à 20:50#LesGerard de la ¿ 2018 pic.twitter.com/wYLIme0vZD — Paris Première (@ParisPremiere) 4 juin 2018