par Laure-Hélène de Vriendt publié le 21/12/2016 à 18:09

Les gourmands vont pouvoir se rincer l'oeil ce soir. Deux semaines après la finale de la saison 5 du Meilleur pâtissier, M6 diffuse ce soir un épisode spécial du concours culinaire dédié aux fêtes de fin d'année. Répartis en duo, douze candidats emblématiques de l'émission vont s'affronter pendant deux semaines autour de gâteaux de fête. Les téléspectateurs vont retrouver Chelsea, la grande gagnante de la dernière édition mais aussi Jean-Pierre de la saison 4 et Julien de la saison 3. Dans ce premier épisode les candidats vont rivaliser d'ingéniosité autour de la bûche de Noël et d'un gâteau en forme de sapin.



Les amateurs d'humour devront zapper sur France 2 pour une soirée spéciale consacrée à Parents mode d'emploi. Gabriel et Isabelle vont devoir faire croire qu'ils sont séparés afin que leur fille Laetitia puisse être affectée dans un autre lycée. Leurs mensonges va entraîner toute la famille dans des situations rocambolesques.