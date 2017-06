publié le 28/06/2017 à 18:01

Mercredi 28 juin, les inconditionnels de TF1 pourront retrouver la série Ransom, dont le héros est un négociateur chargé de dialoguer avec des preneurs d'otages ou des cinglés. Dans ce nouvel épisode, le protagoniste Éric Beaumont et son équipe devront négocier avec une jeune femme mutique arrêtée par le FBI. Il est évidemment le seul à arriver à la sortir de son silence.



Les passionnés de cuisine ne doivent pas oublier non plus que M6 diffuse Le Meilleur Pâtissier - Spéciale célébrités, qui accueille ce mercredi 28 juin le champion du monde de la pâtisserie Angelo Musa. Il sera peut-être indulgent pour départager les quatre célébrités, Arianne Brodier, Camille Cerf, Hélène Ségara et Jean-Marc Généreux qui devront revisiter la pomme d'amour, dont il faut faire un entremets.

Face à ces deux chaînes, les téléspectateurs pourront découvrir les derniers épisodes de la série de France 2 Boulevard du Palais, qui tire sa révérence mardi 27 juin. Anne Richard, dans le rôle de la juge d'instruction Nadia Lintz et Jean-François Balmer dans celui du commandant alcoolique Philippe Rovère ont occupé la tête de l'affiche pendant 17 saisons, soit 55 épisodes.