Programme TV : ce soir, "Le meilleur pâtissier" et "Tout le monde joue"

publié le 20/03/2018 à 18:00

Pour cette soirée du mardi 20 mars, les gourmands ont rendez-vous une dernière fois sur M6 pour la finale du Meilleur pâtissier - spéciales célébrités. Les candidats encore lice, à savoir Camille Lou, Jérôme Anthony, EnjoyPhoenix et Chris Marques, devront revisiter un classique de la pâtisserie et épater le jury avec leur technique. Qui succédera à Jean-Marc Généreux, vainqueur de la précédente édition ? Réponse à partir de 21 heures.





Si la pâtisserie ne fait pas tapisserie, cet anagramme donne déjà le thème de la soirée sur France 2. En cette journée dédiée à la langue de Molière, la chaîne propose un numéro spécial de Tout le monde joue avec. Un divertissement de 2h30 qui permet au public de jouer avec la langue française, et de se jouer des difficultés de notre langue parlée par 274 millions de personnes dans le monde.

À l'animation, on retrouve le tandem Nagui et Stéphane Bern. Au programme du jeu, les invités, le public et les téléspectateurs seront soumis à des questions sur l'argot, les expressions employées par les jeunes mais aussi une dictée encadrée par Bernard Pivot comme un invité de marque.