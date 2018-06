Programme TV : ce soir, "Le meilleur pâtissier" et "Johnny/Laeticia, à la vie à la mort"

publié le 11/06/2018 à 18:08

Ce soir, les amoureux de la pâtisserie retrouvent Le Meilleur pâtissier : les professionnels sur M6. Si la pomme était au menu la semaine dernière, les pros vont avoir la banane ce soir car ils devront notamment préparer un dessert avec ce fruit. Le concours culinaire sera face à d'excellents polars comme Tunnel sur Canal +, Esprits criminels sur TF1 ou encore Major Crimes sur France 2.



Autre coup de cœur à la télévision ce soir, le documentaire produit par BFM TV sur le couple Johnny et Laeticia Hallyday qui est une bonne surprise. Il est suffisamment contrasté, honnête, équilibré, sensé et sensible, pour que chacun puisse se faire une opinion, voire revendiquer le fait de ne pas en avoir.

Tout est évoqué, rien n'est éludé. On découvre un Johnny Hallyday très jaloux, mais aussi très infidèle, attachant complexe et complexé. À une époque, surpris avec une apprentie chanteuse à Miami alors qu'il part en croisière avec sa femme, il fait enlever tous les magazines people dans les kiosques. Le documentaire évoque aussi la déception de Laura, pensant avoir trouvé une copine à l'arrivée de Laeticia, qui se révèle être plutôt une rivale à ses yeux.

Enfin, une partie de l'enquête est notamment consacrée à la dernière épouse du rockeur, éperdument amoureuse mais marquant la différence dès le départ, plaçant ses intimes. Elle reste debout dans toutes les tempêtes, indispensable à Johnny.