Le Portugal et l'Espagne se rencontrent vendredi 15 juin à 20h

publié le 15/06/2018 à 18:15

Ce soir, les téléspectateurs pourront notamment choisir entre le foot et la fiction. Pour les fidèles de la Coupe du monde de football, TF1 diffuse le match entre les deux grandes équipes du groupe B : le Portugal et l'Espagne. Un duel au sommet (de la péninsule ibérique) qui oppose le vainqueur de l'Euro de foot 2016 au gagnant du mondial 2010.



Mais l'événement à ne pas louper aura lieu samedi 16 juin avec l'entrée de la France dans la compétition face à l'Australie. Les Bleus devront s'imposer afin de prendre la tête du groupe C. Un match retransmis à midi (heure française) qui se tiendra à Kazan.

Avant cela, pour les éternels fans de NCIS : Enquêtes spéciales, M6 propose une soirée spéciale consacré à Dinozzo, l'un des personnages emblématiques de la série américaine. Toujours aussi impulsif et charmeur, vous le retrouverez ce soir dès 21 heures dans plusieurs épisodes marquants diffusées à la suite.

